Nota Paraná: desatentos perdem R$ 72,5 milhões em créditos

Mais de R$ 72,5 milhões em créditos do Nota Paraná foram cancelados nos seis primeiros meses de 2025 por falta de resgate pelos participantes do programa. Em comparação com o primeiro semestre de 2024, quando expiraram cerca de R$ 64,4 milhões, o total registrado nesses seis primeiros meses do ano representa um aumento de 12,64%, segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa).

E, se a cifra chama a atenção, ela se torna ainda mais impressionante quando se destaca que esse é o maior valor já registrado pelo programa em cinco anos, o que, para a coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini, acende um sinal de alerta para a própria população, que deve ficar atenta aos prazos para evitar esse cancelamento.

“Os créditos têm validade de 12 meses desde que foram gerados, então o consumidor tem um ano para transferi-los para sua conta bancária ou usá-lo para o pagamento do IPVA”, lembra Marta Gambini.

Esses R$ 72,5 milhões cancelados neste primeiro semestre foram gerados entre os meses de janeiro e junho de 2024. Nesse período, o Nota Paraná distribuiu R$ 190,74 milhões em créditos e prêmios — o que significa que 38% desse valor deixou de ser resgatado. Nesses casos, o dinheiro retorna para o Tesouro do Estado para ser aplicado em serviços como saúde, segurança, educação, entre outros.

Ainda assim, a coordenadora do programa destaca que a prioridade é sempre a devolução desses valores ao cidadão. “Queremos que esses créditos sempre retornem ao consumidor que colocou o CPF em suas notas fiscais. Por isso, estamos sempre orientando os participantes a abrirem o aplicativo e consultar seu saldo para não deixá-lo expirar”, reforça Marta. “É preocupante ver esse aumento e estamos fazendo a nossa parte para não deixar isso acontecer”.

Exemplo disso é a recente redução no valor mínimo para as transferências para contas correntes, que passou a ser de apenas R$ 5. Até então, o participante do programa tinha que acumular um total de R$ 25 em créditos de ICMS para poder fazer esse resgate, o que, segundo muitos consumidores, era uma das principais causas dos cancelamentos.

“Ouvimos as demandas do cidadão e conseguimos fazer essa redução, o que certamente vai ajudar a fazer com que esses créditos cheguem a quem eles realmente pertencem”, diz a coordenadora.

E a estratégia vem dando certo. De acordo com a Sefa, em apenas cinco dias desde a liberação dos saques a partir de R$ 5, mais de R$ 2,9 milhões em créditos do Nota Paraná foram resgatados.

De olho no APP

Só que há outras razões por trás desse total cancelado. Como explica a coordenadora do programa, a simples desatenção dos consumidores também ajuda a explicar o montante expirado. Segundo ela, é muito comum que as pessoas esqueçam de abrir o aplicativo o Nota Paraná regularmente e, com isso, acabam esquecendo o valor na conta até que sejam expirados.

“Sempre há quem diz que deveríamos ligar para os participantes, mas isso é inviável. São mais de 5 milhões de cidadãos cadastrados, então não há como fazer essa comunicação direta com cada um deles. O que fazemos são lembretes recorrentes pela imprensa e pelas redes sociais para lembrar a população de consultar seu saldo”, reforça.

Além disso, há aqueles consumidores que colocam o CPF em suas notas fiscais, mas não estão cadastrados no Nota Paraná. Há também moradores de outros estados que fazem compras pela internet em lojas que emitem notas fiscais por aqui ou mesmo. “Mesmo não participando do programa, essas compras vão gerar créditos do ICMS, que acabam retornando aos cofres do Tesouro Estadual, já que não há o resgate”, explica a coordenadora.