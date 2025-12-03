Mutirão de Empregos em Curitiba oferece mil vagas na próxima segunda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Agência do Trabalhador Central de Curitiba realizará o último Mutirão Geral de Empregos de 2025 na próxima segunda-feira (8). O evento acontecerá das 9h às 14h, na Rua Pedro Ivo, 503, no Centro, reunindo mais de 15 empresas que oferecerão cerca de mil vagas em diversos setores. As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de experiência e escolaridade.

O atendimento será por ordem de chegada, com distribuição de senhas até as 12h. A ação visa facilitar o acesso dos trabalhadores às oportunidades de emprego disponíveis no mercado local.

Desempenho do mercado de trabalho no Paraná

Segundo dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o Paraná mantém um ritmo consistente na geração de empregos formais. O setor de serviços lidera a criação de postos de trabalho no estado, com 5.579 novas vagas apenas em outubro de 2025.

No acumulado entre janeiro e outubro, o setor de serviços registrou 70.614 novos postos de trabalho no Paraná. Em comparação com o mesmo período de 2024, houve um crescimento de 63% na geração de empregos nesse segmento.

O desempenho positivo do mercado de trabalho paranaense é atribuído à expansão da atividade econômica, à demanda por mão de obra qualificada e ao surgimento de novos empreendimentos em áreas como tecnologia, saúde, educação, logística, turismo e serviços especializados.