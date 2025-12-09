Mutirão de Empregos em Curitiba oferece mil vagas e pré-aprova 189 candidatos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O último Mutirão Geral de Empregos de 2025, realizado pela Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, aconteceu nesta segunda-feira (08) na Agência do Trabalhador Central de Curitiba. O evento reuniu mais de 20 empresas e ofereceu cerca de mil vagas em diversos setores.

Durante o dia, foram entregues 335 senhas, realizados 792 atendimentos e registradas 189 pré-aprovações. O mutirão encerrou o ano demonstrando o interesse dos trabalhadores em buscar novas oportunidades às vésperas de 2026.

Kenia Pereira, uma das candidatas pré-aprovadas, compartilhou sua experiência: “Faz pouco tempo que estou desempregada, quase um mês. Agora já consegui uma nova oportunidade. O mutirão me ajudou muito nessa conquista, ainda mais com o mercado de trabalho tão competitivo.”

Além do mutirão, o Paraná inicia a semana com 25.230 vagas de emprego abertas nas Agências do Trabalhador e postos avançados em todo o estado. As funções com maior número de postos disponíveis são alimentador de linha de produção (7.119 vagas), abatedor (1.402), operador de caixa (1.042) e repositor de mercadorias (871).

Curitiba e Região Metropolitana lideram com 5.164 vagas, distribuídas entre produção, logística, comércio e serviços gerais. Apenas a Agência de Curitiba oferece 861 oportunidades.