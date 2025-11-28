Mutirão da Empregabilidade Cultural reúne 800 pessoas em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O saguão da Biblioteca Pública do Paraná, em Curitiba, sediou nesta sexta-feira (28) o 2° Mutirão da Empregabilidade Cultural. O evento, promovido pela Secretaria de Estado da Cultura (Seec) e parceiros, ofereceu oportunidades de emprego, estágios e trabalhos temporários no setor cultural, atraindo cerca de 800 pessoas e realizando mais de 1.400 atendimentos.

Profissionais e organizações de diversas áreas artísticas, como música, teatro, artes visuais, audiovisual, eventos, moda, design e comunicação, participaram do mutirão. O evento também proporcionou orientação profissional e informações sobre capacitação e formalização do trabalho cultural.

Luciane Diehl, gestora da Agência do Trabalhador da Cultura, destacou a importância do evento: “A expectativa já foi superada pela quantidade de pessoas que estavam na fila logo cedo. A importância desse mutirão é fazer esse elo entre o empregador e a pessoa que está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho”.

Hillary Cristine, estudante de Artes Cênicas, elogiou o caráter simplificado e acessível do mutirão, enquanto Elisângela Schmidt, produtora cultural, compartilhou sua experiência de ter participado como candidata na primeira edição e retornar como contratante nesta segunda.

A Agência do Trabalhador da Cultura, um posto avançado da Agência do Trabalhador, continua oferecendo serviços de atendimento e cadastramento para trabalhadores autônomos e microempreendedores individuais do setor cultural, visando facilitar a oferta de vagas e fortalecer as políticas públicas de Cultura no Estado.