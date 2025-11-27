Mutirão da Empregabilidade Cultural oferece 70 vagas em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O 2° Mutirão da Empregabilidade Cultural acontece nesta sexta-feira (28) no saguão da Biblioteca Pública do Paraná, em Curitiba, das 9h às 16h. O evento, organizado pela secretaria estadual da Cultura através da Agência do Trabalhador – Posto Avançado da Cultura, visa gerar oportunidades de emprego e fortalecer o setor cultural do estado.

Com mais de 70 vagas disponíveis, a iniciativa é direcionada a profissionais da cultura, incluindo artistas, técnicos, produtores e trabalhadores da economia criativa. Os participantes poderão consultar oportunidades de emprego, estágios e trabalhos temporários oferecidos por empresas, produtoras e instituições culturais de diversas áreas artísticas.

Além das vagas de trabalho, o evento oferecerá orientação profissional e informações sobre capacitação e formalização do trabalho cultural. O ambiente será propício para networking e fortalecimento das conexões no setor.

O Mutirão da Empregabilidade Cultural acontece no saguão da Biblioteca Pública do Paraná, localizada na Rua Cândido Lopes, 133, no Centro de Curitiba. A entrada é gratuita e aberta ao público interessado em oportunidades no setor cultural.