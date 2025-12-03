Museu Oscar Niemeyer oferece visitas guiadas em dezembro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Museu Oscar Niemeyer (MON) em Curitiba realizará visitas guiadas nas sextas-feiras de dezembro, nos dias 5, 12, 19 e 26, sempre às 15h. As visitas, com duração de 1h30, serão conduzidas pela equipe do museu e têm como objetivo aproximar o público da arquitetura e do acervo da instituição.

Para participar, os interessados devem adquirir ingressos pelo site oficial do museu, selecionando a data desejada e a opção que inclui a visita guiada. O ponto de encontro será em frente à bilheteria, no horário marcado. O valor do ingresso com a visita é de R$ 20, com opções de meia-entrada e isenção disponíveis.

O Museu Oscar Niemeyer, vinculado à Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, abriga um acervo de aproximadamente 14 mil obras de arte em uma área construída de mais de 35 mil metros quadrados. Sua coleção inclui importantes referências da produção artística nacional e internacional nas áreas de artes visuais, arquitetura e design, além de coleções asiática e africana.

As visitas guiadas são uma oportunidade para o público conhecer mais sobre esse importante patrimônio cultural, considerado o maior museu de arte da América Latina. Os encontros visam promover um ambiente de diálogo e ampliar as percepções dos visitantes sobre o espaço e as obras expostas.