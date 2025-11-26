Cultura

Museu Oscar Niemeyer oferece oficinas e mediações gratuitas em dezembro

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
26/11/25
Ricardo Perini/MON

O Museu Oscar Niemeyer (MON) em Curitiba promoverá diversas atividades gratuitas ao longo de dezembro, incluindo oficinas e mediações. As inscrições serão realizadas por ordem de chegada, 15 minutos antes de cada evento, sujeitas à lotação do espaço.

No dia 3 de dezembro, o museu oferecerá uma oficina de estêncil inspirada na obra de OSGEMEOS. Com sessões às 10h30 e 14h30, a atividade é aberta para adultos e crianças a partir de 3 anos, desde que menores de 14 anos estejam acompanhados por um adulto.

Uma mediação da exposição “Através”, da artista Mariana Palma, acontecerá no dia 10 de dezembro às 15h no espaço Olho. Esta atividade visa ampliar a percepção e experiência dos visitantes em relação às obras expostas.

No dia 17 de dezembro, será realizada a oficina de colagem e costura “Natureza em Camadas”, também inspirada na exposição de Mariana Palma. Com sessões às 10h30 e 14h30, a atividade é indicada para adultos e crianças acima de 5 anos, mantendo a regra de acompanhamento para menores de 14 anos.

O MON, maior museu de arte da América Latina, abriga um acervo de aproximadamente 14 mil obras em uma área construída de mais de 35 mil metros quadrados. As atividades educativas oferecidas pelo museu visam democratizar o acesso à arte e cultura para diversos públicos.

