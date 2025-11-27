Cultura

Museu Oscar Niemeyer inaugura três novas exposições em seu aniversário

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 27/11/25 10h35
O Museu Oscar Niemeyer (MON) em Curitiba celebra seus 23 anos com a inauguração de três novas exposições no dia 28 de novembro, a partir das 17h. O evento é aberto ao público e apresenta as mostras “O Mundo Lúdico dos Mangás e Animes”, “Ásia: a Terra, os Homens, os Deuses” e uma nova edição do “MON sem Paredes”.

A exposição “O Mundo Lúdico dos Mangás e Animes”, na Sala 10, reúne mais de 100 obras entre pinturas, desenhos e esculturas, oferecendo uma imersão na arte japonesa contemporânea. Na Sala 5, a mostra “Ásia: a Terra, os Homens, os Deuses” apresenta peças inéditas da coleção permanente do museu, incluindo uma homenagem aos 130 anos das relações Brasil-Japão.

O projeto “MON sem Paredes” expande a arte para a área externa do museu, com a instalação de quatro novas obras de grande porte. Entre elas, estão a escultura “Aurum” de Rizza Bomfim e o “Robô Interativo” dos arquitetos Dilva e Orlando Busarello. Essas peças se juntam às obras já existentes no espaço, criando um ambiente cultural acessível a todos os visitantes.

O MON, maior museu de arte da América Latina, abriga um acervo de aproximadamente 14 mil obras em uma área construída de mais de 35 mil metros quadrados. As novas exposições reforçam o compromisso do museu em oferecer experiências culturais diversificadas e acessíveis ao público.

