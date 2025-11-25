Museu Oscar Niemeyer inaugura exposição sobre mangás e animes em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Museu Oscar Niemeyer (MON) em Curitiba inaugura nesta sexta-feira (28), às 18h30, a exposição inédita ‘O Mundo Lúdico dos Mangás e Animes’. A mostra, com curadoria de Fausto Godoy, reúne mais de 100 obras entre pinturas, desenhos e esculturas na Sala 10 do museu, oferecendo ao público um mergulho no universo da arte japonesa contemporânea.

A exposição apresenta peças da coleção asiática doada ao MON por Godoy, explorando a trajetória entrelaçada dos animes e mangás desde o início do século XX. Além disso, propõe um diálogo com tradições antigas japonesas, como os bonecos Ningyos, objetos carregados de significados milenares.

Fausto Godoy, curador da mostra, explica que a exposição abrange desde o universo infantil até o adulto, retratando principalmente o cotidiano urbano japonês. ‘No Japão, pessoas de todas as idades leem mangás, em uma ampla gama de gêneros’, comenta Godoy. Ele também destaca que muitos dos desenhos e celuloides originais foram coletados por ele em feiras de antiguidades de Tóquio.

A diretora-presidente do MON, Juliana Vosnika, ressalta a importância da coleção asiática, que conta com mais de três mil peças, para o patrimônio artístico e histórico do Paraná. A exposição ‘O Mundo Lúdico dos Mangás e Animes’ estará aberta ao público na Sala 10 do Museu Oscar Niemeyer, localizado em Curitiba.