Museu da Imagem e do Som do Paraná reabre após renovação interativa

27/11/25
O Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) reabriu suas portas esta semana após uma transformação iniciada em setembro. O prédio histórico no centro de Curitiba agora conta com salas interativas que permitem ao público acessar discos, vídeos e filmes que contam a história do estado.

A renovação, que custou R$ 450 mil, foi viabilizada pela Secretaria de Estado da Cultura e Governo do Paraná, através do Programa Paraná Competitivo, com patrocínio da Volkswagen Brasil. As melhorias incluem salas expositivas revitalizadas, maior interação com o acervo audiovisual, uma sala exclusiva para o setor educativo e a reativação da biblioteca.

Criado em 1969, o MIS-PR é o segundo museu do gênero mais antigo do país. Desde 1989, está sediado no Palácio da Liberdade, um edifício histórico construído entre 1870 e 1880. Com mais de 3 milhões de itens em seu acervo, o museu oferece exposições, atividades educativas e mostras de cinema.

A reabertura coincide com o início do III Fórum Brasileiro dos Museus da Imagem e do Som, que acontece até 29 de novembro. O evento reúne representantes de instituições similares de todo o Brasil para trocas de experiências e discussões sobre o setor.

O MIS-PR funciona de terça a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados e domingos, das 10h às 18h. Está localizado na Rua Barão do Rio Branco, 395, no Centro de Curitiba.

