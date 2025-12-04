Museu da Escola Paranaense celebra sucesso com mais de mil visitantes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Museu da Escola Paranaense (MEP), em Curitiba, comemora um período de grande movimentação desde sua reinauguração em 26 de agosto. Com mais de mil visitantes e um aumento de 20% no acervo em pouco mais de três meses, a instituição tem se destacado como um importante centro de preservação da memória educacional do estado.

Localizado na Rua Bispo Dom José, 2006, no bairro Batel, o MEP é vinculado à Secretaria Estadual da Educação (Seed) e tem como objetivo manter viva a história da educação pública paranaense. O público visitante tem sido diversificado, incluindo escolas das redes municipais, estadual e privada, além de alunos e professores universitários.

O acervo do museu cresceu significativamente desde a reabertura, graças às doações do público. Entre os itens em exposição estão mobiliários, microscópios, projetores de diferentes épocas, materiais didáticos, relógios e uma série de mimeógrafos. Cada objeto ajuda a contar a história da educação no Paraná, oferecendo um passeio nostálgico aos visitantes.

O prédio que abriga o museu é, por si só, uma peça histórica, sendo tombado pelo Patrimônio do Estado. Entre 1907 e 1925, o edifício foi sede do Colégio Estadual Cruz Machado.

O MEP conta com três salas de exposição, incluindo um hall de entrada com fotografias antigas de alunos e um espaço que recria uma sala de aula das décadas de 1940 e 1950. O museu funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h e das 14h às 17h. Para visitas escolares, é necessário agendamento prévio pelo e-mail mep_agendamentos@escola.pr.gov.br ou pelo telefone (41) 3163-0066.