Quatro mulheres foram flagradas com diversos aparelhos celulares ‘escondidos’ em disfarces no mínimo inusitados e nada discretos, na tarde desta quarta-feira (16), na região da Ponte da Amizade, na fronteira entre Brasil e Paraguai.

As mulheres estavam com diversos celulares presos no corpo, debaixo do sutiã e também presos nas calças, na altura da cintura. Segundo agentes das Operação Fronteira Integrada na Ponte Internacional da Amizade, todas estavam em uma van. Assim que o veículo foi abordado para revista, notou-se entre os indivíduos um grande volume debaixo das vestimentas, levantando a suspeita dos servidores.

Foram encontrados 25 celulares no total, presos aos corpos das passageiras. As mercadorias contabilizam mais de 20 mil reais. As mercadorias foram retidas e as passageiras liberadas.