Mulheres dominam premiação do Concurso Café Qualidade Paraná 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Cafeicultoras conquistaram 60% dos troféus na 23ª edição do Concurso Café Qualidade Paraná, cuja premiação ocorreu nesta terça-feira (25) no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Dos dez premiados nas duas categorias, seis são mulheres. Entre os cinco campeões regionais, elas levaram três prêmios. Flávia Guimarães da Silva Rosa, de Apucarana, foi campeã na categoria natural, enquanto Sirlene Soares dos Santos Souza, de Pinhalão, venceu na categoria cereja descascado.

A competição, promovida pela Câmara Setorial do Café do Paraná, analisou mais de 100 amostras enviadas por produtores paranaenses. O secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Marcio Nunes, destacou a qualidade e sustentabilidade do café paranaense como diferenciais no mercado mundial.

Flávia Guimarães, participando pela segunda vez, expressou gratidão pela vitória: “Ter nosso nome escrito na história do café especial do Paraná não tem preço. É maravilhoso”. Já Sirlene dos Santos Souza, vencedora pela segunda vez, afirmou que o reconhecimento incentiva maior dedicação para promover o café paranaense.

O sucesso das cafeicultoras é atribuído em parte ao projeto Mulheres do Café, executado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná). O projeto, presente em 16 municípios, oferece assistência técnica exclusiva para mulheres, com foco na produção de café especial.

Desde 2015, as participantes do projeto têm figurado entre os três melhores cafés do Estado no concurso. Atualmente, elas formaram a Associação das Mulheres do Café do Norte Pioneiro (AMO Café) e lançaram a marca coletiva “Café das Mulheres”.

Romeu Gair, extensionista do IDR-Paraná e organizador do concurso, confirma o aumento da participação feminina na cafeicultura nos últimos dez anos. Ele destaca o cuidado especial das mulheres na colheita, resultando em cafés de qualidade superior e com preços diferenciados no mercado.