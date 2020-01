Uma mulher de 34 anos caiu de uma altura aproximada de dois metros e ficou ferida na cachoeira Salto dos Macacos, que fica em Morretes, no Litoral do Paraná. Segundo testemunhas, ela escorreou nas pedras e bateu a cabeça. O socorro foi chamado e quem prestou o atendimento médico foram os resgatistas do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

A Tribuna contou um pouco do trabalho do batalhão em matéria especial no início do mês de janeiro. Confira.

O batalhão foi acionado pelo 8º Grupamento de Bombeiros para prestar apoio ao resgate devido ao local ser de difícil acesso por terra. De helicóptero, a aproximação seria mais rápida e eficiente. Ao chegarem ao terreno, foram lançados um Operador Aerotático (OAT) e uma médica integrante da equipe.

Divulgação / BPMOA

A vítima teve náuseas, tonturas e outros ferimentos. Após receber os primeiros atendimentos a mulher foi retirada do local na técnica chamada McGuire, quando a vítima é imobilizada numa maca, que é içada do local para outro espaço mais seguro.

Em seguida, novamente em solo, a mulher foi levada para o Hospital Regional de Paranaguá. Nos primeiros 30 dias desta temporada (de 21 de dezembro a 20 de janeiro), 33 pessoas foram salvas por meio de operações aéreas.