83.514 motoristas do Paraná perderam o direito de dirigir por atingirem 20 pontos em infrações, segundo dados do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), referentes a 2018. O número é um parâmetro da quantidade de pessoas que podem escapar do curso obrigatório de reciclagem a partir de 2020, caso o Congresso aprove a proposta do governo Jair Bolsonaro (PSL) e eleve para 40 a pontuação que leva à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O anuário do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) mostra aumento de 30% em relação às 57,6 mil suspensões registradas em 2017. O crescimento ocorreu por causa da liberação de pontuação do arquivo de infrações cometidas fora do estado do Paraná, ou em rodovias federais.

O departamento de infrações do Detran-PR informou que o processo de suspensão é iniciado quando o motorista atinge 20 pontos. Sendo assim, não há um recorte de dados que indique, nas estatísticas, quantos estariam na faixa entre 20 e 40 pontos prevista na mudança das regras.

Além das suspensões por pontos, outros 27.829 motoristas do Paraná tiveram a suspensão direta do direito de dirigir por causa de infrações gravíssimas, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, como excesso de velocidade superior a 50% do permitido na via ou dirigir sob efeito de álcool, por exemplo. O Paraná tem 4,5 milhões de pessoas habilitadas a dirigir.