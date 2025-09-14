Tragédia

Motorista bêbado tomba caminhão e mata ciclista na BR-277 no Litoral

Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 14/09/25 18h39
Acidente aconteceu próximo ao KM 5 da BR-277. Foto: Googles Maps (imagem ilustrativa)

Um ciclista morreu após o tombamento de um caminhão na BR-277, em Paranaguá, no Litoral do Paraná, na tarde deste domingo (14). O acidente ocorreu próximo ao quilômetro 5, no sentido crescente da rodovia, próximo à saída da Avenida Ayrton Senna da Silva. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender a ocorrência.

Segundo a PRF, o ciclista trafegava pelo acostamento quando o caminhão de carga tombou na lateral direita da pista, atingindo a vítima. Apesar da rápida mobilização do socorro, o ciclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. 

O teste de etilômetro do motorista do caminhão deu positivo para ingestão de álcool. O condutor recebeu atendimento médico no local e foi encaminhado pela equipe da corporação à Delegacia da Polícia Civil de Paranaguá.

De acordo com a concessionária EPR Litoral Pioneiro, responsável pelo trecho, a faixa da direita da rodovia (2) já foi liberada, mas o acostamento permanecia interditado até as 18h05. A empresa informou ainda que, apesar do acidente, não houve registro de lentidão no trânsito.

