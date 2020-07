Morreu na manhã desta quarta-feira (15), aos 60 anos, o vice-presidente da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná (ADFP) Mauro Vicenzo Claudio Nardini. Defensor dos direitos das pessoas com deficiência, Nardini presidiu a ADFP, foi conselheiro e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e assessorou o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CAU-PR) na criação de acessibilidade para edificações.

Na rede social Facebook, o prefeito Rafael Greca lamentou a morte do ativista e decretou luto oficial da cidade de Curitiba. “Admirável ativista da causa da igualdade de direitos e oportunidades para pessoas com deficiência. Seja recebido diante de Deus pelo muito que trabalhou”, escreveu Greca na rede social.

Em nota, a ADFP lamentou a morte de Nardini: “Agradecemos ao nosso querido Mauro Nardini por sua amizade, parceria, dedicação, amor, honestidade e por todas as vezes que brigou em nome da garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Hoje estamos de luto por perder um grande amigo, em grande pai e uma excelente pessoa”, finaliza.

Mauro Nardini deixa esposa e filhos. O velório está marcado para esta sexta-feira (17), às 9h30, com sepultamento às 10 horas no Cemitério Vertical, no bairro Tarumã, em Curitiba.

