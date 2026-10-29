Morre aos 95 anos Carlos Augusto Moreira, fundador do Hospital de Olhos do Paraná

Morreu nesta quinta-feira (29), aos 95 anos, o professor e médico oftalmologista Carlos Augusto Moreira. Fundador do Hospital de Olhos do Paraná, ele atuou por mais de seis décadas no ensino da medicina. O comunicado do falecimento foi feito pela instituição.

Moreira foi professor titular de Oftalmologia da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e da Faculdade Evangélica de Medicina. Também presidiu o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), além de integrar os quadros da Academia Paranaense de Medicina.

“Seu pioneirismo, sua dedicação à Medicina e seu compromisso com o ensino permanecerão como referências para todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele e aprender com seu exemplo”, disse o hospital em nota.

O médico deixa a esposa, Saly, os filhos Junior, Hamilton e Luciane, noras, genro, nove netos e cinco bisnetos.

Informações do sepultamento

Conforme nota divulgada pelo hospital, Moreira será velado na capela 2 do Cemitério Água Verde, em Curitiba, nesta sexta-feira (30), das 9h às 15h.