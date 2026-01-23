Moro “nada de braçadas” corrida pelo Governo do Paraná; veja cenários

O primeiro levantamento do Paraná Pesquisas de 2026 para governador do Paraná mostra que o senador Sergio Moro (União Brasil) lidera as intenções de voto para as eleições deste ano. A pesquisa, divulgada nesta sexta-feira (23) foi contratada pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB).
Nos três cenários estimulados, Moro abre mais de 20 pontos percentuais para o segundo colocado. Alvaro Dias (MDB), Requião Filho (PDT) e Rafael Greca (PSD) são os que mais pontuam, forçando um segundo turno. Nas simulações de segundo turno, o Paraná Pesquisas mostra que Sergio Moro venceria contra todos os adversários.
O Paraná Pesquisas também perguntou aos entrevistados em quais potenciais candidatos não votaria de jeito nenhum.
Pesquisa estimulada para Governo do Paraná 2026
Cenário 1
Sergio Moro (União Brasil): 41,6%
Alvaro Dias (MDB): 19,7%
Requião Filho (PDT): 19,5%
Guto Silva (PSD): 5,7%
Luiz França (Missão): 1,0%
Nenhum/Branco/Nulo: 6,9%
Não sabe/Não opinou: 5,5%
Cenário 2
Sergio Moro (União Brasil): 40,0%
Alvaro Dias (MDB): 18,8%
Requião Filho (PDT): 18,6%
Alexandre Curi (PSD): 10,6%
Luiz França (Missão): 0,9%
Nenhum/Branco/Nulo: 6,1%
Não sabe/Não opinou: 4,9%
Cenário 3
Sergio Moro (União Brasil): 37,8%
Alvaro Dias (MDB): 17,5%
Rafael Greca (PSD): 17,5%
Requião Filho (PDT): 16,5%
Luiz França (Missão): 0,8%
Nenhum/Branco/Nulo: 5,6%
Não sabe/Não opinou: 4,2%
Pesquisa espontânea para Governo do Paraná
A Paraná Pesquisas gerou um cenário espontâneo (quando os nomes dos políticos não são apresentados). Veja os resultados
Ratinho Junior (PSD)*: 9,5%
Sergio Moro (União Brasil): 4,5%
Requião Filho (PDT): 2,2%
Alexandre Curi (PSD): 1,5%
Guto Silva (PSD): 0,8%
Rafael Greca (PSD): 0,8%
Alvaro Dias (MDB): 0,3%
Outros nomes citados: 0,9%
Ninguém/Branco/Nulo: 5,2%
Não sabe/Não opinou: 74,2%
*Ratinho Junior está no segundo mandato de governador e não pode ser candidato ao governo neste ano.
E se tiver segundo turno na disputa pelo Governo do Paraná?
Cenário 1 – Sergio Moro x Alvaro Dias
Sergio Moro (União Brasil): 51,0%
Alvaro Dias (MDB): 37,3%
Nenhum/Branco/Nulo: 7,6%
Não sabe/Não respondeu: 4,1%
Cenário 2 – Sergio Moro x Alexandre Curi
Sergio Moro (União Brasil): 56,0%
Alexandre Curi (PSD): 28,2%
Nenhum/Branco/Nulo: 9,5%
Não sabe/Não respondeu: 6,4%
Cenário 3 – Sergio Moro x Requião Filho
Sergio Moro (União Brasil): 55,9%
Requião Filho (PDT): 33,4%
Nenhum/Branco/Nulo: 6,6%
Não sabe/Não respondeu: 4,1%
Cenário 4 – Sergio Moro x Guto Silva
Sergio Moro (União Brasil): 61,5%
Guto Silva (PSD): 20,7%
Nenhum/Branco/Nulo: 10,8%
Não sabe/Não respondeu: 7,0%
Cenário 5 – Sergio Moro x Rafael Greca
Sergio Moro (União Brasil): 52,0%
Rafael Greca (PSD): 34,8%
Nenhum/Branco/Nulo: 8,1%
Não sabe/Não respondeu: 5,1%
Rejeição para Governo do Paraná
A Paraná Pesquisas perguntou em quais candidatos o eleitor não votaria de jeito nenhum.
Requião Filho (PDT): 30,2%
Sergio Moro (União Brasil): 20,2%
Alvaro Dias (MDB): 16,8%
Rafael Greca (PSD): 12,0%
Guto Silva (PSD): 9,6%
Alexandre Curi (PSD): 9,2%
Luiz França (Missão): 9,0%
Poderia votar em todos: 12,8%
Não sabe/Não respondeu: 12,2%
Metodologia
1.300 entrevistados pelo Paraná Pesquisas em 54 municípios do Paraná entre os dias 18 e 22 de janeiro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) – Nacional. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,8 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-08451/2026.