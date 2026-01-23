Moro “nada de braçadas” corrida pelo Governo do Paraná; veja cenários

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O primeiro levantamento do Paraná Pesquisas de 2026 para governador do Paraná mostra que o senador Sergio Moro (União Brasil) lidera as intenções de voto para as eleições deste ano. A pesquisa, divulgada nesta sexta-feira (23) foi contratada pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Nos três cenários estimulados, Moro abre mais de 20 pontos percentuais para o segundo colocado. Alvaro Dias (MDB), Requião Filho (PDT) e Rafael Greca (PSD) são os que mais pontuam, forçando um segundo turno. Nas simulações de segundo turno, o Paraná Pesquisas mostra que Sergio Moro venceria contra todos os adversários.

+ Veja também: Novo projeto de BRT vai ligar Curitiba a Colombo e Fazenda Rio Grande

O Paraná Pesquisas também perguntou aos entrevistados em quais potenciais candidatos não votaria de jeito nenhum.

Pesquisa estimulada para Governo do Paraná 2026

Cenário 1

Sergio Moro (União Brasil): 41,6%

Alvaro Dias (MDB): 19,7%

Requião Filho (PDT): 19,5%

Guto Silva (PSD): 5,7%

Luiz França (Missão): 1,0%



Nenhum/Branco/Nulo: 6,9%

Não sabe/Não opinou: 5,5%

Cenário 2

Sergio Moro (União Brasil): 40,0%

Alvaro Dias (MDB): 18,8%

Requião Filho (PDT): 18,6%

Alexandre Curi (PSD): 10,6%

Luiz França (Missão): 0,9%

Nenhum/Branco/Nulo: 6,1%

Não sabe/Não opinou: 4,9%

Cenário 3

Sergio Moro (União Brasil): 37,8%

Alvaro Dias (MDB): 17,5%

Rafael Greca (PSD): 17,5%

Requião Filho (PDT): 16,5%

Luiz França (Missão): 0,8%

Nenhum/Branco/Nulo: 5,6%

Não sabe/Não opinou: 4,2%

Pesquisa espontânea para Governo do Paraná

A Paraná Pesquisas gerou um cenário espontâneo (quando os nomes dos políticos não são apresentados). Veja os resultados

Ratinho Junior (PSD)*: 9,5%

Sergio Moro (União Brasil): 4,5%

Requião Filho (PDT): 2,2%

Alexandre Curi (PSD): 1,5%

Guto Silva (PSD): 0,8%

Rafael Greca (PSD): 0,8%

Alvaro Dias (MDB): 0,3%

Outros nomes citados: 0,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,2%

Não sabe/Não opinou: 74,2%

*Ratinho Junior está no segundo mandato de governador e não pode ser candidato ao governo neste ano.

E se tiver segundo turno na disputa pelo Governo do Paraná?

Cenário 1 – Sergio Moro x Alvaro Dias

Sergio Moro (União Brasil): 51,0%

Alvaro Dias (MDB): 37,3%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,6%

Não sabe/Não respondeu: 4,1%

Cenário 2 – Sergio Moro x Alexandre Curi

Sergio Moro (União Brasil): 56,0%

Alexandre Curi (PSD): 28,2%

Nenhum/Branco/Nulo: 9,5%

Não sabe/Não respondeu: 6,4%

Cenário 3 – Sergio Moro x Requião Filho

Sergio Moro (União Brasil): 55,9%

Requião Filho (PDT): 33,4%

Nenhum/Branco/Nulo: 6,6%

Não sabe/Não respondeu: 4,1%

Cenário 4 – Sergio Moro x Guto Silva

Sergio Moro (União Brasil): 61,5%

Guto Silva (PSD): 20,7%

Nenhum/Branco/Nulo: 10,8%

Não sabe/Não respondeu: 7,0%

Cenário 5 – Sergio Moro x Rafael Greca

Sergio Moro (União Brasil): 52,0%

Rafael Greca (PSD): 34,8%

Nenhum/Branco/Nulo: 8,1%

Não sabe/Não respondeu: 5,1%

Rejeição para Governo do Paraná

A Paraná Pesquisas perguntou em quais candidatos o eleitor não votaria de jeito nenhum.

Requião Filho (PDT): 30,2%

Sergio Moro (União Brasil): 20,2%

Alvaro Dias (MDB): 16,8%

Rafael Greca (PSD): 12,0%

Guto Silva (PSD): 9,6%

Alexandre Curi (PSD): 9,2%

Luiz França (Missão): 9,0%

Poderia votar em todos: 12,8%

Não sabe/Não respondeu: 12,2%

Metodologia

1.300 entrevistados pelo Paraná Pesquisas em 54 municípios do Paraná entre os dias 18 e 22 de janeiro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) – Nacional. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,8 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-08451/2026.