Moradora do Paraná é surpreendida com 300 escorpiões em casa: o segredo pra se proteger

Imagina só abrir um armário e dar de cara com não um, não dois, mas 300 escorpiões! Foi exatamente isso que aconteceu com uma moradora de Maringá, no norte do Paraná, num caso que acendeu o alerta vermelho sobre esses bichinhos peçonhentos que andam aparecendo cada vez mais nas áreas urbanas.

E não é à toa que eles estão por toda parte. Com esse calorão, umidade no ar e aquela pilha de entulho que a gente sempre deixa pra tirar “semana que vem”, os escorpiões encontram o lar dos sonhos para se abrigar e fazer a festa da reprodução. Quando menos se espera, eles já invadiram a casa em busca de comida e um cantinho tranquilo.

Mas por que esses bichos insistem em aparecer justamente na nossa casa?

O calor e o tempo seco são um prato cheio para os escorpiões, que ficam mais ativos e saem à noite para caçar baratas. Depois de uma chuva forte, as enxurradas podem expulsá-los de suas tocas, e adivinhe para onde eles vão? Isso mesmo, direto para o nosso lar doce lar.

Aquela pilha de madeira velha, telhas quebradas, tijolos sobrando da obra e o mato alto no quintal são como um convite VIP para esses aracnídeos. E se você tem baratas em casa, prepare-se: onde tem barata, tem cardápio para escorpião.

Esses bichinhos são especialistas em encontrar caminhos para dentro de casa: rachaduras, buracos em paredes, caixas de energia e aquele rodapé solto que você está adiando consertar são portas escancaradas.

Onde eles costumam se esconder?

Os escorpiões são mestres do esconde-esconde e adoram ficar debaixo de entulhos, madeiras e telhas. Também são fãs de bueiros, redes de esgoto e aqueles móveis antigos que ninguém mexe há anos. Frestras, rachaduras e terrenos baldios são outros pontos da cidade que eles chamam de lar.

E se você encontrar um desses dentro de casa?

Primeiro: mantenha a calma e a distância! Não tente pegar com a mão achando que é o Steve Irwin. Use um pote ou vasilha para prender o bicho (se for seguro) e chame o pessoal do Centro de Controle de Zoonoses.

Evite esmagar o escorpião diretamente. Se for uma fêmea, ela pode estar carregando filhotes no dorso, e aí o problema só vai aumentar. Também dê uma olhada nos arredores – onde tem um, pode ter uma família inteira.

Se alguém for picado, nada de remédios caseiros da vovó! É hospital na hora.

Como evitar essa visita indesejada?

Na casa:

– Feche os ralos à noite (eles adoram passear por aí)

– Coloque telas fininhas em janelas e ralos

– Afaste a cama da parede (ninguém quer acordar com essa companhia)

– Não deixe roupa jogada no chão (eles adoram se esconder ali)

– Cuide daquelas frestas em rodapés e portas

No quintal:

– Chega de guardar tralha! Elimine entulhos

– Corte o mato regularmente

– Guarde lenha em prateleiras altas

– Tape buracos entre muros

– Acabe com água parada

E sobre venenos e repelentes?

Os escorpiões são durões e não ligam muito para a maioria dos inseticidas comuns. Na verdade, aplicar veneno por conta própria pode acabar espalhando os bichos pela casa. Melhor deixar isso para os profissionais.

Quanto aos repelentes naturais como óleo de citronela, lavanda, hortelã e pimenta-do-reino, eles ajudam mais a espantar os insetos que servem de alimento para os escorpiões. É bom usar, mas não substitui a faxina e a vedação dos espaços.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉