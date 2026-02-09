Moradora de Matinhos conquista R$ 1 milhão no Familião e revela planos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No último domingo, Dona Nair, proprietária de uma loja de churros e crepes em Matinhos, no litoral do Paraná, teve sua vida transformada ao receber das mãos de Luciano Huck uma barra de ouro no valor de R$ 1 milhão durante participação no Familião, um clube de assinatura mensal que tem como prêmio mensal a bolada de R$ 1 milhão.

Natural de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, a comerciante demonstrou emoção ao ser contemplada com o prêmio milionário. Após a conquista, ela abriu as portas de sua residência, onde vive com o marido e o filho, para as câmeras do programa.

Em conversa com Luciano Huck, Nair revelou sua trajetória de trabalho iniciada ainda jovem, demonstrando uma vida de dedicação e esforço. Agora, com o prêmio em mãos, ela já tem planos definidos para o futuro: reformar a casa onde vive e também o espaço onde mantém seu negócio próprio.

