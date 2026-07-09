Moradores do Oeste e dos Campos Gerais faturam super prêmios do Nota Paraná

Uma morador de Ipiranga, nos Campos Gerais, e outro de Matelândia, no Oeste, foram os vencedores dos principais prêmios do Nota Paraná de julho. A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) realizou o sorteio nesta quinta-feira (9), com uma edição especial que dobrou a quantidade de prêmios após o adiamento da premiação de junho.

Uma moradora do bairro São Braz, em Curitiba, foi a contemplada com R$ 50 mil. O mesmo valor será pago para um morador de Andirá, no Norte Pioneiro.

Além das premiações principais, o programa distribuiu 200 prêmios de R$ 1 mil, 16 mil prêmios de R$ 100 e outros 70 mil prêmios de R$ 50, beneficiando milhares de consumidores que solicitaram a inclusão do CPF nas notas fiscais.

Os participantes podem consultar o resultado a partir das 16h desta quinta-feira pelo site e pelo aplicativo oficial do Nota Paraná. Em agosto, o programa voltará a realizar o sorteio especial de R$ 1 milhão, maior prêmio oferecido.

Como participar?

Participar do programa é gratuito. Basta fazer o cadastro no site do Nota Paraná. Sempre que realizar compras em estabelecimentos no Paraná, o cliente deve solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal.

A cada compra, o sistema gera bilhetes eletrônicos que permitem concorrer aos sorteios mensais. Além da chance de ganhar, os consumidores acumulam créditos que podem ser transferidos para uma conta bancária ou utilizados para abatimento do IPVA.

Quem ainda não participa pode acessar o portal do programa, selecionar a opção “Cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, nome completo, data de nascimento, CEP e endereço. Após criar uma senha, o consumidor já pode começar a pedir o CPF na nota e participar automaticamente dos próximos sorteios.