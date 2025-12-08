Moradora de cidade a 360 km de Curitiba vira milionária aos 36 anos

Uma moradora de 36 anos de Laranjeiras do Sul, na Região Centro-Sul do Paraná, foi a grande vencedora do sorteio especial de R$ 1 milhão do Nota Paraná, realizado nesta segunda-feira (08). A ganhadora, residente no Centro da cidade, participou com 31 bilhetes gerados a partir de 17 notas fiscais. O bilhete premiado foi o de número 9.942.892 e foi gasto na cidade que fica a 360 km de Curitiba.

O segundo prêmio, de R$ 100 mil, foi para uma residente do bairro Campo Comprido, em Curitiba. Ela concorreu com 15 bilhetes gerados de 10 notas fiscais. O terceiro prêmio, de R$ 50 mil, foi para um morador de Cambé, na região Norte. Com 23 anos, ele foi sorteado após concorrer com três bilhetes gerados de seis notas fiscais, resultantes de R$ 550 em compras.

Nota Paraná premiou ainda 100 consumidores

Além dos prêmios principais, o sorteio contemplou 100 consumidores com R$ 1 mil, 8 mil prêmios de R$ 100 e 15 mil pessoas com R$ 50. Este foi o último sorteio de 2025 do programa de cidadania fiscal coordenado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), sendo um dos quatro do ano com o valor máximo de R$ 1 milhão.

Como participar do Nota Paraná?

O Nota Paraná também beneficia entidades sociais. O programa conta com 1.755 instituições cadastradas, que recebem créditos das notas fiscais doadas pelos consumidores e concorrem a 40 prêmios mensais de R$ 5 mil.

Para participar do Nota Paraná, os consumidores devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal ao fazer compras em estabelecimentos comerciais do Estado. O cadastro pode ser feito no site do programa, preenchendo uma ficha com dados pessoais como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço.

