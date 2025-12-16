Montagem dos palcos do Verão Maior Paraná começa com estruturas ampliadas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A montagem dos palcos principais do Verão Maior Paraná 2025/2026 inicia nesta quarta-feira (17) no Litoral do Estado. As arenas de shows de Matinhos e Pontal do Paraná terão estruturas ampliadas em relação à edição anterior, com reforço em som, iluminação e painéis de LED, visando maior conforto e qualidade técnica para o público.

Estão previstas 55 carretas com equipamentos para a montagem das arenas, sendo 42 com estruturas metálicas dos palcos, 8 com equipamentos de som e 5 com sistemas de iluminação. A instalação de som, luz e painéis de LED somará mais de 1,6 mil metros quadrados, o dobro do utilizado na edição passada.

Os primeiros testes de som e iluminação estão programados para 7 de janeiro nas duas arenas. Os shows começam no dia 9 de janeiro.

Estruturas ampliadas em Matinhos e Pontal do Paraná

Em Matinhos, o palco terá 45 metros de largura, 21 metros de altura e 23 metros de profundidade, superando as dimensões da edição anterior. O número de torres de delay aumentará de 6 para 11, visando melhor qualidade sonora. O espaço contará com área exclusiva para pessoas com deficiência, camarote de dois andares, estúdio de TV anexo e estruturas de alimentação.

Em Pontal do Paraná, a estrutura será montada no Centro de Eventos Marissol, também com dimensões ampliadas. A arena terá duas torres de delay e sistemas modernos de som, iluminação e painéis de LED integrados à estrutura principal.

A expectativa é superar o público da edição passada, que reuniu mais de 1,8 milhão de pessoas. Além dos shows, o evento oferecerá atividades esportivas, aulas, recreação infantil e ações das secretarias estaduais no Litoral e Noroeste do Estado.