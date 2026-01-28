MON oferece oficinas e mediações gratuitas em fevereiro

O Museu Oscar Niemeyer (MON) em Curitiba divulgou sua programação gratuita de oficinas e mediações para as quartas-feiras de fevereiro. As atividades, abertas ao público em geral, acontecem semanalmente e visam proporcionar experiências criativas enquanto os participantes conhecem o museu e suas exposições.
Às quartas-feiras e no último domingo de cada mês, a entrada no MON é gratuita para todos. Os interessados podem retirar o ingresso na bilheteria ou reservá-lo online, sem custo adicional para participar das atividades.
A programação de fevereiro inclui:
- 04/02: Oficina “Laboratório de experiências: criando estandartes” (10h30 e 14h30)
- 11/02: Mediação na exposição “Veemente” de Gabriel de la Mora (15h)
- 18/02: Oficina “Arquitetura de sensações” (10h30 e 14h30)
- 25/02: Mediação na mostra “África, Expressões Artísticas de um Continente” (15h)
As inscrições para oficinas e mediações são feitas 15 minutos antes do início, por ordem de chegada. As atividades têm limite de vagas. Para mais informações, os interessados podem consultar o site do museu.
O Museu Oscar Niemeyer, vinculado à Secretaria de Estado da Cultura, abriga um acervo de cerca de 14 mil obras em mais de 35 mil metros quadrados, sendo considerado o maior museu de arte da América Latina.