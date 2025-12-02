MON inaugura exposição sobre arte africana com entrada gratuita

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Museu Oscar Niemeyer (MON) em Curitiba abre nesta quinta-feira (4) a exposição ‘África, Expressões Artísticas de um Continente – Intersecções contemporâneas’, na Sala 4. A mostra, que marca a última abertura do ano no museu, terá horário estendido até as 20h, com entrada gratuita a partir das 18h.

A exposição, com curadoria de Renato Araújo, faz parte das celebrações do ano Brasil-França, que comemora 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países. É uma parceria do MON com a Coleção Ivani e Jorge Yunes e o Instituto Tomie Ohtake, ambos de São Paulo.

A mostra apresenta dois projetos simultâneos. O primeiro traz vídeos das artistas Josèfa Ntjam e Tuli Mekondjo, focados na diáspora africana na França, com curadoria de Nadine Hounkpatin. O segundo, intitulado ‘Errâncias: Entre Brasil, França, África e Caribe’, exibe obras criadas por artistas em residência no Instituto Édouard Glissant, na Martinica, incluindo os brasileiros Rayana Rayo e José Eduardo Ferreira Santos.

Esta é a terceira edição da exposição ‘África, Expressões Artísticas de um Continente’ no MON, consolidando a presença de uma importante coleção de arte africana no museu. O MON, vinculado à Secretaria de Estado da Cultura, abriga cerca de 14 mil obras em 35 mil metros quadrados, sendo considerado o maior museu de arte da América Latina.