Cultura

MON inaugura exposição sobre arte africana com entrada gratuita

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 02/12/25 11h07

O Museu Oscar Niemeyer (MON) em Curitiba abre nesta quinta-feira (4) a exposição ‘África, Expressões Artísticas de um Continente – Intersecções contemporâneas’, na Sala 4. A mostra, que marca a última abertura do ano no museu, terá horário estendido até as 20h, com entrada gratuita a partir das 18h.

A exposição, com curadoria de Renato Araújo, faz parte das celebrações do ano Brasil-França, que comemora 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países. É uma parceria do MON com a Coleção Ivani e Jorge Yunes e o Instituto Tomie Ohtake, ambos de São Paulo.

A mostra apresenta dois projetos simultâneos. O primeiro traz vídeos das artistas Josèfa Ntjam e Tuli Mekondjo, focados na diáspora africana na França, com curadoria de Nadine Hounkpatin. O segundo, intitulado ‘Errâncias: Entre Brasil, França, África e Caribe’, exibe obras criadas por artistas em residência no Instituto Édouard Glissant, na Martinica, incluindo os brasileiros Rayana Rayo e José Eduardo Ferreira Santos.

Esta é a terceira edição da exposição ‘África, Expressões Artísticas de um Continente’ no MON, consolidando a presença de uma importante coleção de arte africana no museu. O MON, vinculado à Secretaria de Estado da Cultura, abriga cerca de 14 mil obras em 35 mil metros quadrados, sendo considerado o maior museu de arte da América Latina.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.