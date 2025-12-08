Missão Paraná IV inicia no Litoral com foco em segurança e prevenção

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A quarta edição da Missão Paraná, focada no Litoral do Estado, teve início nesta segunda-feira (8) em Paranaguá. A iniciativa, que se estenderá por uma semana, visa fortalecer os laços entre o Governo do Estado, a Secretaria da Segurança Pública (Sesp) e as comunidades locais. O roteiro inclui visitas a Antonina, Morretes, Paranaguá, Guaratuba, Guaraqueçaba, Matinhos e ilhas da região.

A abertura do evento contou com duas palestras principais. A primeira, intitulada “Mulher Segura”, foi apresentada pelo coronel Dalton Gean Perovano, coordenador do programa homônimo. Ele detalhou as frentes de atuação do programa, que engloba ações preventivas e repressivas no combate à violência de gênero.

O coronel Perovano enfatizou a importância da continuidade das políticas públicas: “O Programa Mulher Segura foi criado para ser uma política permanente, com foco na prevenção e na proteção das mulheres. Ele não pode ser descontinuado nem personalizado, porque o enfrentamento à violência de gênero precisa ser institucional, contínuo e comunitário”.

A segunda palestra, “Prevenção ao uso de drogas”, foi ministrada pelo delegado Renato Figueiroa, coordenador do Centro Estadual de Política sobre Drogas (CEPSD). Figueiroa ressaltou o papel da ciência na formulação de políticas preventivas e na mudança de comportamentos sociais relacionados ao uso de drogas.

A Missão Paraná IV prosseguirá até sexta-feira (12), com uma programação que busca promover o diálogo direto entre representantes do governo estadual, gestores municipais e comunidades locais, visando fortalecer a segurança pública na região.