Missão Paraná IV inicia no Litoral com foco em segurança e prevenção

A quarta edição da Missão Paraná começou nesta segunda-feira (8) em Paranaguá, dando início a uma semana de atividades no Litoral do Estado. A iniciativa busca aproximar o Governo do Estado, a Secretaria da Segurança Pública (Sesp) e as comunidades locais. A missão percorrerá Antonina, Morretes, Paranaguá, Guaratuba, Guaraqueçaba, Matinhos e as ilhas da região.

A abertura contou com duas palestras principais. A primeira, sobre o programa “Mulher Segura”, apresentou ações preventivas e repressivas no combate à violência de gênero. O coronel Dalton Gean Perovano, coordenador do programa, destacou a importância da continuidade dessa política pública.

A segunda palestra abordou a prevenção ao uso de drogas. O delegado Renato Figueiroa, coordenador do Centro Estadual de Política sobre Drogas (CEPSD), enfatizou o papel da ciência na criação de políticas preventivas eficazes.

As atividades da Missão Paraná IV prosseguem até sexta-feira (12). O objetivo é promover o diálogo direto entre a Secretaria de Segurança Pública, gestores municipais, representantes da sociedade civil e comunidades locais, buscando soluções conjuntas para fortalecer a segurança pública na região.