Segurança Pública

Missão Paraná IV inicia ações de segurança no Litoral do Estado

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 05/12/25 18h07
SESP

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná (SESP) dará início à quarta edição da Missão Paraná na próxima segunda-feira (8). A iniciativa, que visa aproximar a gestão da segurança pública das demandas da população e lideranças regionais, acontecerá no Litoral do Estado, passando por Antonina, Morretes, Paranaguá, Guaratuba, Guaraqueçaba, Matinhos e ilhas da região.

Durante toda a semana, equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica e do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná estarão mobilizadas. As ações incluem aproximação das forças policiais com a população, promoção de atendimentos, recebimento de demandas locais, orientação aos moradores e intensificação do patrulhamento ostensivo em áreas urbanas, portuárias, turísticas e nas comunidades.

A Missão Paraná IV busca ampliar a presença direta do Estado em localidades estratégicas, oferecer respostas rápidas às necessidades regionais e fortalecer a sensação de segurança por meio da atuação integrada das instituições. A iniciativa também visa ajustar estratégias, aprimorar práticas e implementar melhorias permanentes na política de segurança pública através do diálogo com lideranças locais e visitas às estruturas de segurança.

As três edições anteriores da Missão Paraná percorreram cidades das regiões Oeste, Noroeste, Sudoeste, Central, Norte e dos Campos Gerais, consolidando um modelo de trabalho integrado e participativo entre os órgãos de segurança. Esta nova edição reforça o compromisso com a aproximação comunitária e a presença ativa das forças de segurança em todas as regiões do Paraná.

