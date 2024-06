Miss Paraná 2024 é eleita: conheça quem é Isabelle Queiroz Bartoli

Isabelle Queiroz Bartoli (23 anos e 1,72 m), foi eleita no último sábado (08), a soberana da beleza e das virtudes paranaense. Residente em Arapongas, a cirurgiã dentista, além de representar seu município, com a sua conquista carimba seu passaporte rumo a China, país sede do Miss Tourism World. O concurso internacional, que seis anos é franqueado para a BMW Eventos, será realizado no mês de outubro, deste ano. O concurso estadual aconteceu no Teatro regional Calil Haddad – em Maringá.

O concurso estadual foi promovido e realizado legalmente pela BMW Eventos, empresa fundada há 34 anos, em Maringá, por Elaine Torres e Wall Barrionuevo. A empresa, com tantos anos no segmento, vem conquistando franquias internacionais voltadas ao turismo, portanto, a recém eleita também ostentará o título de Embaixadora do Turismo Brasil 2024. O título nacional até então pertencia a Jennifer Kuiawa Jaworski (Miss Paraná 2023). Jenny, como intimamente é chamada, participou do internacional realizado de 10 a 23 de dezembro, na cidade de Quanzhou (província de Fujian), China. A brasileira conquistou, entre os 63 países participantes, a 4º colocação.

A corte que reinará em 2024, é formada:

Miss Paraná: Isabelle Queiroz Bartoli (Arapongas – 23 / 1,72mts)

(Arapongas – 23 / 1,72mts) 1ª Princesa Paraná: Mirela da Costa Cunha (Paranaguá – 18 / 1,68mts)

(Paranaguá – 18 / 1,68mts) 2ª Princesa Paraná: Leticia de Cássia Penha Soares (Maringá – 21 / 1,68mts)

(Maringá – 21 / 1,68mts) Miss Simpatia: Ana Helena Santos (Araruna – 23 / 1,75mts))

(Araruna – 23 / 1,75mts)) Miss Popularidade: Kawane Bueno (Telêmaco Borba – 25 / 1,71mts)

(Telêmaco Borba – 25 / 1,71mts) Miss Fotogenia: Isabelle Messias Manchur (Pitanga – 22 / 1,70mts)

(Pitanga – 22 / 1,70mts) Miss Elegância: Amanda Almeida de Jesus (Jacarezinho – 18 / 167mts)

Fogo! Incêndio na Ceasa em Curitiba provoca destruição: veja como ficou Parque África Novo parque em Curitiba! Saiba em qual bairro será construído Professores Ratinho Jr explica pedido de prisão de sindicalista