Megaoperação desmonta quadrilha que movimentou R$ 120 milhões no Paraná

Uma megaoperação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) foi deflagrada na manhã desta terça-feira (21/10) para desarticular uma organização criminosa com atuação interestadual. Ao todo, 90 mandados judiciais estão sendo cumpridos simultaneamente no Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O grupo é investigado por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção ativa.

A ação inclui 42 mandados de prisão e 48 de busca e apreensão, além do sequestro de bens ligados aos investigados. A Justiça determinou a apreensão de 11 veículos avaliados em cerca de R$ 1,8 milhão, quatro imóveis residenciais e o bloqueio de valores em contas bancárias.

Nas primeiras horas da operação, policiais recolheram dinheiro em espécie, armas de fogo, munições, porções de drogas e equipamentos eletrônicos que eram usados pela quadrilha para comunicação e movimentação financeira.

Ao todo, mais de 350 agentes participam da ofensiva policial, que tem como foco principal restringir financeiramente a organização e desmontar sua rede de apoio logístico. “O objetivo é desarticular toda a estrutura do grupo, interrompendo a distribuição de drogas, a lavagem de dinheiro e as relações que mantêm o crime organizado ativo”, afirmou o delegado da PCPR Pedro Cáprio, responsável pelas investigações.

O esquema operava com ramificações em quatro estados e abastecia rotas do tráfico interestadual. De acordo com a PCPR, a organização movimentou aproximadamente R$ 120 milhões desde 2021, principalmente com o envio de drogas do Mato Grosso do Sul para o Paraná e outros estados do Sul e Sudeste.

A investigação começou em abril de 2024, no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Dois homens apontados como líderes da quadrilha estão presos desde junho do ano passado. Eles foram capturados em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina.

A operação conta com apoio das polícias militares de São Paulo e Santa Catarina, além da Polícia Federal, que atua no cumprimento dos mandados no Mato Grosso do Sul. A PCPR também utiliza helicóptero e cães farejadores nas buscas.

No Paraná, as ações se concentram em Santo Antônio da Platina, Londrina, Cambé, Jataizinho e Paranavaí, além de investigações complementares em outras cidades do interior. Fora do estado, os mandados ocorrem em Ponta Porã (MS), Bombinhas e Brusque (SC), e nas cidades paulistas de Ourinhos, Hortolândia e São Paulo.