O megaferiado prolongado na cidade de São Paulo para tentar conter o avanço do coronavírus fará com que o governo do Paraná reforce a fiscalização de quem vem do estado vizinho. A partir desta quinta-feira (21), haverá reforço no policiamento nas estradas paranaenses na divisão com o estado São Paulo, epicentro da covid-19 no Brasil. Em Santa Catarina, Florianópolis, outro destino procurado pelos paulistanos nos feriados, também vai reforçar a fiscalização.

O número de agentes será ampliado em cerca de 40% em 11 postos: nove do Batalhão Rodoviário da Polícia Militar e dois da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A medida valerá enquanto durar o feriado prolongado de seis dias na capital paulista, que vai até segunda-feira (25).

Nos postos policiais, os agentes públicos vão tentar identificar pessoas com sintomas de covid-19. Quem apresentar sinais da doença não será impedido de entrar no Paraná, mas será encaminhado diretamente para um posto médico, permanecendo em isolamento até que o diagnóstico seja concluído.

