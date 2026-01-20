Mega show em Matinhos tem como estrela cantor que está há 14 anos no TOP 15

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cantor sertanejo Gusttavo Lima, um dos artistas mais populares do Brasil, se apresentará gratuitamente no domingo (25) às 17h em Matinhos, como parte do evento Verão Maior Paraná. O show acontece na Praia Brava de Caiobá, que foi adaptada para receber grandes públicos.

Gusttavo Lima mantém-se entre os 15 artistas mais ouvidos no Brasil há 14 anos consecutivos, desde seu sucesso nacional com a música “Balada” em 2011. Seus números impressionam: cerca de 45 milhões de seguidores no Instagram e 18 bilhões de visualizações em seu canal do YouTube. Três de seus maiores hits somam aproximadamente 2,5 bilhões de execuções nas plataformas musicais.

O fim de semana do evento também contará com apresentações de outros artistas populares como Bruno & Denner, Israel & Rodolffo, Raça Negra e Fábio Júnior, ampliando a programação musical gratuita da temporada no litoral paranaense.

Impacto econômico e cultural

Shows de grande porte como o de Gusttavo Lima têm impacto significativo na economia local. Eles mobilizam diversos profissionais, desde equipes técnicas até serviços de segurança e limpeza, gerando ocupação temporária e movimentando o turismo na região.

O Verão Maior Paraná oferece uma programação variada ao longo do fim de semana. Em Matinhos, Raça Negra se apresenta na sexta-feira (23) às 22h, seguido por Fábio Jr. no sábado (24) no mesmo horário. Em Pontal do Paraná, Bruno & Denner e Israel & Rodolffo se apresentam na sexta-feira, e Raça Negra no sábado, todos às 22h.