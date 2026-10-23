Mega-Sena acumula e novo sorteio tem prêmio de R$ 230 milhões; Jogo terá mudança importante

A Mega-Sena acumulou e pagará um prêmio estimado em R$ 230 milhões no próximo sorteio. O sorteio desta quinta não teve nenhum ganhador e a bolada acumulou. Agora, a Mega Sena 3074 terá alteração na programação regular: a data foi mantida para este sábado (24), mas com ajustes operacionais devido ao segundo turno das eleições de 2026. O resultado da Mega Sena 3074 você acompanha aqui na Tribuna, a partir das 21h de sábado (24)

Devido ao pleito eleitoral, o registro de apostas do fim de semana será antecipado. Para garantir a participação na disputa pelos R$ 230 milhões, os apostadores terão até as 20h de sábado para registrar jogos simples ou combinados nas lotéricas físicas ou nos canais digitais da Caixa.

Excepcionalmente para as apostas em grupo, a venda de cotas do Bolão Caixa continuará aberta após o encerramento dos jogos individuais, disponível até as 20h45 de sábado de forma exclusiva pelo aplicativo e portal oficial Loterias Caixa.

Mega Semana da Mega-Sena

Entre 26 e 30 de outubro de 2026, a Caixa realizará a “Mega Semana da Mega-Sena“, com cinco concursos consecutivos: 3.076, 3.077, 3.078, 3.079 e 3.080.

Como apostar

A aposta simples da Mega-Sena, com seis números marcados, custa R$ 6,00. O jogador pode escolher de 6 a 20 dezenas no volante. Quanto maior a quantidade de números marcados, maior o custo do jogo e as probabilidades de acerto.

O apostador também pode recorrer a recursos do sistema, como a Surpresinha — em que a máquina escolhe as dezenas — ou a Teimosinha, que repete o mesmo jogo por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos seguidos.

Para quem prefere apostar em grupo, os bolões oficiais começam a partir de R$ 18,00, com cota mínima de R$ 7,00 por participante, permitindo de 2 a 100 cotas. As cotas também podem ser adquiridas via portal e aplicativo da Caixa, mediante taxa de serviço adicional de até 35%. Quem joga pelo Internet Banking Caixa deve se atentar: no caso de premiação, o resgate do valor é feito exclusivamente nas agências físicas do banco mediante apresentação de documento com foto, CPF e recibo da aposta.