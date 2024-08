O complexo de resorts Jurema Águas Quentes, em Iretama, no Paraná, está ampliando seu projeto de energia solar com um investimento de R$ 2,5 milhões. Serão instaladas 1.060 placas solares em um dos resorts do complexo, o Jardins de Jurema Convention & Termas Resort.

No total, os painéis solares fotovoltaicos produzirão 852MWh de potência ao ano, que correspondem a uma economia de aproximadamente 30% no consumo de energia elétrica do complexo hoteleiro.

A primeira fase do projeto, com 222 placas, foi finalizada neste mês de julho e já está produzindo energia. O restante, 838 painéis, será instalado em uma segunda etapa até dezembro de 2024.

“Além de produzir energia renovável e limpa para nossas operações, a tecnologia foi pensada em modelo de estacionamento coberto, gerando sombra para os carros dos hóspedes do complexo”, conta Ivan Andrade, diretor Administrativo Financeiro de Jurema Águas Quentes.

Em 2022, o empreendimento iniciou a aposta em energia renovável, instalando 376 placas no Ginásio de Esportes do outro resort do complexo, o Lagos de Jurema Termas Resort e também no escritório da empresa, em Campo Mourão. Esses painéis produzem em média 2.296KWh de potência ao ano.

“Estamos em uma região privilegiada, com incidência solar alta e durante a maior parte do ano, além de possuir uma área de 3,4 milhões de metros em meio à natureza, o que nos permite uma ampla gama de espaço para projetos como esse”, finaliza Andrade.

