Medicina na Unespar Paranavaí é autorizada: veja vagas, vestibular e data das aulas

Foi autorizado, oficialmente, pelo governo do estado do Paraná, a criação do curso de Medicina no campus da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) em Paranavaí. A medida atende a uma reivindicação histórica de mais de três décadas da região Noroeste.

Com investimento inicial de R$ 61,7 milhões para infraestrutura e laboratórios, além de R$ 7,8 milhões em custeio anual, o projeto prevê a oferta de 40 vagas por ano. A validação final do número de ingressantes cabe ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da instituição.

Unespar e Governo realizam o lançamento oficial do curso no dia 14 de agosto de 2026, em Paranavaí, quando serão apresentados os detalhes técnicos da graduação.

Vestibular e Início das Aulas

As aulas estão previstas para começar no primeiro semestre de 2027. A tendência é que a primeira turma seja selecionada ainda no segundo semestre de 2026 por meio de um Vestibular Especial baseado nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de edições anteriores — modelo idêntico ao aplicado no campus de Apucarana. Os editais oficiais do processo seletivo serão publicados após o evento de agosto.