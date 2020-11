As importações de grandes quantidades de cabelo é alvo de operação da Polícia Federal (PF) no Paraná nesta terça-feira (10). Um grupo criminoso com representantes da Índia é investigado por importar cabelo através de forma irregular para vender no Brasil. São sete mandados judiciais de busca e apreensão expedidos pela 14ª Vara Federal de Curitiba na própria capital paranaense, Foz do Iguaçu, São Paulo e Araçatuba (SP).

De acordo com a PF, o grupo importava irregularmente cabelo pela fronteira entre Brasil e Paraguai, em Foz do Iguaçu. As mechas entravam por empresas brasileiras com o pagamento parcial ou nenhum dos impostos sobre importação, o que se qualifica como descaminho.

Os receptores eram pessoas ligadas ao comércio e aplique de cabelos humanos, que pagavam por meio de contas bancárias. Para pagar os fornecedores estrangeiros, o pagamento em reais era convertido em dólares com remessa de dinheiro em espécie para o Paraguai ou por um operador financeiro por um sistema de compensação parelelo, sem registro nos órgãos financeiros.

A operação da PF foi batizada de Baloon, que em hindi, uma das línguas da Índia, significa cabelo.