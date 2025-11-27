Matinhos sedia 5ª etapa do Circuito Paranaense de Surf Amador

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Balneário de Gaivotas, em Matinhos, receberá nos dias 29 e 30 de novembro a 5ª Etapa do Circuito Paranaense de Surf Amador. O evento é uma parceria entre o Governo do Estado, a Prefeitura Municipal de Matinhos e a Federação Paranaense de Surf, reunindo competidores em diversas categorias.

As baterias incluirão categorias como 50+, 40+, Master 35, Open Masculino e Feminino, Universitário, Curitiba, e diversas categorias juvenis. A etapa também será válida pela 7ª Etapa do Circuito de Base, reforçando a importância de Gaivotas para o desenvolvimento do surf paranaense.

A competição promete baterias disputadas e alto nível técnico. O evento será transmitido ao vivo pelo canal da Federação Paranaense de Surf no YouTube, permitindo que fãs acompanhem as disputas remotamente.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo WhatsApp: (41) 9 9829-5160. O evento faz parte do calendário esportivo apoiado pelo Estado, que visa promover o esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento social.