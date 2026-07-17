Massagista de 77 anos usou “entidades espirituais” para abusar de cliente no PR, diz delegado

Um massagista de 77 anos foi indiciado por abuso sexual contra uma cliente de 49 anos durante um atendimento realizado na residência do suspeito, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O caso foi confirmado pelo delegado João Batista da Silva, da Polícia Civil do Paraná (PCPR), responsável pela investigação.

Segundo o delegado, o homem se aproveitou da confiança da vítima para cometer o crime. “Durante a sessão, ele utilizou-se do pretexto de realizar um tratamento físico para dores na lombar e aliou a isso a falsa alegação de estar sob a influência de ‘entidades espirituais’ para enganar a paciente, induzindo-a a retirar peças de roupa e passando a tocar nos seios, nas nádegas e na região pubiana”, relatou a autoridade.

O massagista foi interrogado e optou por permanecer em silêncio durante o depoimento. Com base nos elementos reunidos ao longo da apuração, ele foi indiciado pelo crime de violação sexual mediante fraude, tipificado no artigo 215 do Código Penal, cuja pena é de dois a seis anos de reclusão.

Até o momento, a PCPR não pediu a prisão preventiva do suspeito, que segue em liberdade. No entanto, segundo o delegado, essa possibilidade não está descartada e pode ser reavaliada conforme o desdobramento do caso.

Inquérito é encaminhado ao Ministério Público do Paraná

O inquérito policial já foi concluído e encaminhado ao Ministério Público do Paraná (MPPR), que agora analisará os elementos apurados e decidirá sobre o oferecimento da denúncia contra o investigado.