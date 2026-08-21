Temperatura despenca no Paraná e fim de semana promete frio ainda maior

O Sul do Brasil acordou sob o efeito de uma massa de ar frio nesta sexta-feira (21), e o Paraná já sente os impactos: termômetros marcaram próximo aos 10 °C na maior parte do estado pela manhã, com registros ainda mais baixos no Centro-Sul. Além das temperaturas em queda, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de perigo potencial para vendaval e baixa umidade em diversas regiões. Em Curitiba, o dia é de rajadas de vento intensas e sensação térmica ainda mais baixa.

O meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar, destaca que a madrugada registrou resfriamento rápido no estado. “O declínio de temperatura é expressivo e os valores já estão abaixo dos 10°C em várias cidades do centro-sul e sudoeste do estado. Além disso, o vento contribui para deixar a sensação térmica mais baixa do que as medições nos termômetros. Aliás, nas áreas aonde a temperatura ainda não baixou bastante, entre o Litoral, a RMC, os Campos Gerais, o Norte e o Norte Pioneiro, o destaque são as rajadas de vento mais persistentes, entre 30 km/h e 40 km/h”, afirma Jacóbsen.

Alertas de vendaval e baixa umidade no estado

O Inmet publicou quatro avisos meteorológicos para o Paraná nesta sexta-feira:

Vendaval (Leste, Curitiba e Litoral): Aviso de Perigo Potencial válido da 0h às 19h. Prevê ventos entre 40 km/h e 60 km/h, com baixo risco de queda de galhos de árvores.

Aviso de Perigo Potencial válido da 0h às 19h. Prevê ventos entre 40 km/h e 60 km/h, com baixo risco de queda de galhos de árvores. Vendaval (Região de Guaraqueçaba): Alerta de Perigo Potencial válido da 0h às 23h59, com ventos de 40 km/h a 60 km/h e baixo risco de queda de galhos.

Alerta de Perigo Potencial válido da 0h às 23h59, com ventos de 40 km/h a 60 km/h e baixo risco de queda de galhos. Baixa Umidade (Metade Norte, exceto Curitiba e RMC): Alerta de Perigo Potencial das 0h às 23h59. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%, apresentando baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Alerta de Perigo Potencial das 0h às 23h59. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%, apresentando baixo risco de incêndios florestais e à saúde. Baixa Umidade (Extremo Norte): Aviso de Perigo das 11h às 18h. A umidade cai a níveis entre 20% e 12%, trazendo risco de incêndios florestais, ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz.

Ao longo do dia, o sol predomina no estado, ajudando a elevar as temperaturas. As máximas chegam perto dos 20 °C em boa parte das regiões e ultrapassam essa marca no Norte e no Litoral. No Centro-Sul, em municípios próximos à divisa com Santa Catarina, as máximas ficam abaixo dos 15 °C. Na quinta-feira (20), a frente fria não trouxe volumes significativos de chuva, sem acumulados acima de 10 mm registrados pelo Simepar.

Previsão do tempo para o fim de semana

O frio continua no fim de semana. No sábado (22) e no domingo (23), o serviço Alerta Geadas (Simepar/IDR-PR) aponta risco de geadas fracas em cidades do Centro-Sul, onde as mínimas ficam inferiores a 5 °C. No sábado, o amanhecer e a noite têm temperaturas abaixo dos 7 °C na metade sul paranaense. O tempo segue seco na maior parte do estado, mas há possibilidade de chuva fraca e isolada entre a Serra do Mar e o Litoral no sábado, e garoa ocasional na costa no domingo. Na segunda-feira (24), as temperaturas voltam a subir gradativamente.

Previsão do tempo para Curitiba

Na capital paranaense e na Região Metropolitana, a sexta-feira é impactada pelo alerta de vendaval do Inmet, com rajadas de vento variando entre 30 km/h e 60 km/h que acentuam a sensação de frio. As mínimas registradas na região ficaram acima dos 10 °C ao amanhecer. A capital está fora dos alertas de baixa umidade do Inmet. Para o sábado, a previsão indica maior variação de nuvens em Curitiba, mas sem alerta de geada para a RMC.