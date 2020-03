A Secretaria de Saúde de Maringá, no norte do estado, confirmou na tarde desta sexta-feira (27) as duas primeiras mortes por coronavírus no Paraná. A informação foi divulgada durante uma live no Facebook da Prefeitura com o secretário de saúde da cidade, Jair Biatto. As duas vítimas são um homem de 84 anos e uma mulher de 54 anos.

Os dois óbitos, de acordo com o secretário, eram de pacientes com histórico de hipertensão. O homem, iniciou seus sintomas no dia 15 de março e não apresentava histórico de viagem. Ao que tudo indica, segundo o secretário, o homem era um caso coronavírus por transmissão comunitária – onde já não se sabe mais a origem da infecção. A outra vítima fatal, a mulher de 54 anos, apresentou os primeiros sintomas no dia 14 de março. Ela era, além de hipertensa, diabética e tinha viajado recentemente para outra região do país.

Segundo a secretaria municipal, Maringá registra nesta sexta-feira nove casos confirmados do novo coronavírus. Destes, três estão em isolamento domiciliar e dois já receberam alta do isolamento em casa. Entram nesta conta os dois óbitos confirmados nesta sexta. Outras duas mortes estão sendo investigadas.

Nesta sexta-feira (27), a Secretaria Estadual da Saúde confirmou 125 casos de coronavírus no Paraná, com 2004 exames descartados e 1078 em investigação. Foram confirmados nesta sexta-feira, cinco novos casos em Curitiba, dois em Campo Mourão, três em Cascavel, um em Cianorte, um em Guaíra, um em Guarapuava, quatro em Maringá, um em Umuarama e um caso em União da Vitória.