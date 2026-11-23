O Paraná passou a ter sua primeira marina com certificação internacional Bandeira Azul, reconhecimento concedido a estruturas náuticas que cumprem critérios de qualidade ambiental, segurança e sustentabilidade.

O título foi conquistado pelo Iate Clube de Caiobá (ICC), na sede Ponta do Morro, localizada na Baía de Guaratuba, no Litoral do estado. A bandeira foi hasteada no sábado (21), e a certificação é válida para a temporada 2026/2027. A certificação precisa ser renovada anualmente.

Para receber o selo, concedido pela Foundation for Environmental Education (FEE), o clube passou por avaliações técnicas e precisou aprimorar seus procedimentos ambientais.

Entre as medidas adotadas estão a ampliação da coleta seletiva, a compostagem de resíduos orgânicos, o monitoramento da qualidade da água e a instalação de um equipamento que retira o esgoto sanitário das embarcações e o encaminha à estação de tratamento do próprio clube. Também foram criados uma política ambiental e um comitê com representantes de órgãos ambientais.

O processo também incluiu a instalação de sinalizações educativas sobre a preservação de áreas ambientalmente sensíveis, como o Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange. O clube passou a contar com um comitê formado por representantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do Instituto Água e Terra (IAT) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

As adequações foram acompanhadas pela consultoria ambiental Interbio e avaliadas por júris nacional e internacional antes da concessão do selo. “Nosso maior compromisso é manter a certificação. Vamos continuar investindo na gestão ambiental, na capacitação das equipes, no monitoramento dos resultados e em novas soluções para reduzir resíduos, aperfeiçoar sua destinação e fortalecer a reciclagem”, afirma o comodoro Dinho Elache.

No Brasil, a temporada 2026/2027 reúne 75 locais certificados, sendo 63 praias e 12 marinas. Durante a cerimônia em Guaratuba, também foi apresentada uma embarcação híbrida de 36 metros, que utiliza hidrogênio e diesel e pode reduzir em até 80% as emissões de carbono, segundo os desenvolvedores.