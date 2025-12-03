Maratona Internacional do Paraná acontecerá na nova Ponte de Guaratuba em 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A primeira Maratona Internacional do Paraná (MIP) está programada para os dias 2 e 3 de maio de 2026, tendo como cenário principal a nova Ponte de Guaratuba. O evento esportivo contará com provas de diferentes distâncias distribuídas ao longo dos dois dias, atraindo atletas profissionais e amadores para o litoral paranaense.

No sábado (02), serão realizadas as provas de 5 km e 21 km, enquanto no domingo (03) ocorrerão as corridas de 10 km e 42 km. As inscrições para o evento estarão disponíveis a partir de 8 de dezembro de 2025 através do site www.ticketsports.com.br.

A nova Ponte de Guaratuba, que conectará as cidades de Matinhos e Guaratuba, substituirá o atual serviço de ferry boat. A obra, que já alcançou 80% de conclusão, está prevista para ser entregue antes do evento esportivo, marcando um momento significativo para a infraestrutura da região.

Impacto econômico e turístico

A organização do evento espera reunir milhares de participantes, incluindo atletas e visitantes, o que deve impulsionar a economia local e o turismo na região litorânea do Paraná. A maratona é vista como uma oportunidade de integrar esporte e turismo, promovendo o litoral paranaense como destino para grandes eventos esportivos.

Marcos Pinheiro, diretor técnico da prova, ressalta que a maratona foi planejada para oferecer uma experiência única aos participantes, combinando desempenho atlético com as belezas naturais da região. A divisão das provas em dois dias visa proporcionar melhor estrutura e conforto aos atletas, com todas as distâncias incluindo a travessia da nova ponte.

A Maratona Internacional do Paraná é organizada pela Sportion, CWB Brasil e Grupo RIC, contando com apoio institucional do governo estadual e das prefeituras de Guaratuba e Matinhos. Informações detalhadas sobre percursos, horários de largada e premiações serão divulgadas nas próximas semanas através do perfil oficial do evento no Instagram: @maratonainternacionalpr.