Maquinário público e cobrança clandestina: como funcionava o esquema investigado no Paraná

Um suposto esquema de uso irregular de maquinário e servidores públicos para realizar serviços em propriedades particulares é investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) em Terra Rica, no Noroeste, nesta quinta-feira (22).

A apuração aponta que serviços de terraplanagem e remoção de terra eram realizados com tratores e caminhões municipais, enquanto os pagamentos seriam cobrados por fora do sistema oficial de arrecadação.

Segundo a investigação, os valores pagos pelos serviços não eram devidamente recolhidos aos cofres públicos. De acordo com o delegado Thiago Vicentini, os pagamentos teriam sido feitos por transferências bancárias via Pix e em dinheiro. A suspeita é de que a cobrança paralela permitia que os recursos circulassem fora dos procedimentos oficiais da prefeitura.

O esquema investigado envolveria agentes públicos, funcionários e uma pessoa sem vínculo com o setor público. A Polícia Civil apura a participação de cada um na prestação dos serviços, no uso dos equipamentos municipais e no recebimento dos valores.

A investigação apura possíveis crimes de peculato, relacionado ao uso ou desvio indevido de bens e recursos públicos por quem tem acesso a eles em razão do cargo, e corrupção passiva, que envolve solicitar ou receber vantagem indevida em função pública.

Operação para desmantelar grupo

Nesta quinta-feira, a PCPR cumpriu seis mandados de busca e apreensão em endereços de Terra Rica e do distrito de Adhemar de Barros. Durante a operação, os policiais recolheram celulares, computadores, cadernos com registros informais de controle, comprovantes financeiros e documentos públicos.

O material será submetido à análise para aprofundar a investigação e esclarecer o funcionamento do suposto esquema. A apuração busca reunir provas sobre o uso do maquinário municipal, a execução dos serviços particulares e a movimentação dos pagamentos.

A Polícia Civil ainda investiga as responsabilidades individuais dos envolvidos. Até que as investigações avancem, as suspeitas permanecem sob apuração e não representam uma condenação dos investigados.