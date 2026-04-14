Manutenção na BR-277 e duplicação exigem atenção de motoristas nesta terça-feira

PR-418 (Contorno Norte de Curitiba): Bloqueio total da alça de retorno no km 6+900, nas proximidades da Pedreira do Butiatuvinha. A interdição é necessária para o avanço das obras de um novo viaduto e exige que o motorista utilize rotas alternativas pelos bairros ou faça o retorno em viadutos anteriores ou posteriores.

PRC-487 (Nova Tebas): Embora a interdição total por detonação de rochas esteja prevista para quarta-feira, o local já opera em sistema “Pare e Siga” hoje devido à movimentação de máquinas e preparativos.

Obras e Manutenção

BR-277 (Litoral): Tráfego em meia pista em pontos isolados da Serra do Mar, especificamente no km 43 (contenção de encostas) e no km 39 (manutenção). O fluxo é intenso e requer cautela em trechos de declive.

BR-277 (Interior): A concessionária Via Araucária realiza serviços de manutenção em diversos pontos entre Curitiba e Ponta Grossa, o que, somado ao alto volume de caminhões, gera lentidão.

PR-323 (Umuarama): Obras de duplicação e recuperação do pavimento provocam lentidão no trecho urbano de Umuarama, com operação em meia pista.

PR-445 (Londrina/Mauá da Serra): A duplicação da via causa retenções, especialmente nos horários de pico, devido ao trânsito de maquinário pesado.

Ocorrências e Atenção

BR-376 (Tijucas do Sul): Atenção redobrada na descida da Serra do Mar. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçou a fiscalização após flagrar um bitrem com 37 toneladas de excesso de peso, o que eleva drasticamente o risco de falhas de frenagem no trecho.

BR-116 (Contorno Leste): Fluxo muito carregado nas proximidades do km 106, em São José dos Pinhais. O trecho tem histórico recente de interdições por incidentes, exigindo vigilância do condutor.

BR-153 (Norte Pioneiro): Presença ampliada da PRF para garantir a segurança em trechos que recebem obras de conservação do pavimento.

Intervenções de longa duração: As obras de duplicação na PR-323 (região de Umuarama) e na PR-445 (Londrina a Mauá da Serra), bem como a construção do viaduto no Contorno Norte de Curitiba (PR-418), são de caráter permanente e devem impactar o tráfego pelas próximas semanas. Planeje seu trajeto com antecedência.