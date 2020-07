O Paraná registrou 1.517 novos casos de coronavírus e 71 mortes em decorrência da Covid-19 – o número de óbitos é o mais alto em 24 horas, igualando o recorde registrado há uma semana. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em boletim epidemiológico desta quarta-feira (29). Desde o início da pandemia, 70.155 pessoas já foram infectadas pelo vírus, com 1.792 falecimentos causados pela doença.

Atualmente, a taxa de ocupação de leitos de UTI SUS exclusivos para Covid é de 75% – são 788 pacientes adultos internados. A Sesa continua monitorando 13.642 casos suspeitos e descartou 191.923 exames negativos. O estado contabiliza 36.660 recuperados. As novas mortes são de 35 mulheres e 36 homens, de 28 a 92 anos.

Os óbitos ocorreram entre 27 de junho e 29 de julho. Eles residiam em Curitiba (19), Maringá (6), Londrina (3), Fazenda Rio Grande (3), Umuarama (2), São Miguel do Iguaçu (2), São José dos Pinhais (2), Colombo (2), Adrianópolis, Almirante Tamandaré, Apucarana, Arapongas, Araucária, Centenário do Sul, Cerro Azul, Floraí, Floresta, Foz do Iguaçu, Itaipulândia, Itambé, Lapa, Mandirituba, Medianeira, Nossa Senhora das Graças, Ortigueira, Paiçandu, Paranaguá, Pato Branco, Pérola, Piraquara, Porecatu, Rio Branco do Sul, São João do Ivaí, São Mateus do Sul, Sarandi, Siqueira Campos, Tabejara, Telêmaco Borba, Toledo e Wenceslau Braz.

