Mais de 3 mil km de rodovias do Paraná têm deficiência na infraestrutura

Quase metade das rodovias avaliadas no Paraná apresenta algum tipo de deficiência na infraestrutura. É o que aponta a Pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT) de Rodovias 2026, que analisou 6.610 quilômetros no estado. Desse total, 3.179 quilômetros (48,1%) foram classificados como Regulares, Ruins ou Péssimos. Outros 3.431 quilômetros (51,9%) receberam avaliação Ótima ou Boa.

A maior concentração está na categoria Regular, que reúne 45% dos trechos avaliados, ou 2.971 quilômetros. O levantamento considera três características das estradas: pavimento, sinalização e geometria da via. No Paraná, a sinalização teve o melhor desempenho, enquanto a geometria aparece como um dos principais pontos de atenção.

O engenheiro civil Edu Franco, professor do Departamento de Transportes da Universidade Federal do Paraná (UFPR), avalia que o resultado aponta problemas que vão além do estado de conservação das pistas. Segundo ele, a deficiência da infraestrutura afeta a eficiência do transporte e reduz as condições de segurança.

Geometria das estradas preocupa

A geometria da via reúne características como tipo de pista, acostamento, curvas e pontes. No Paraná, 52,7% da extensão avaliada nesse quesito foi classificada como Regular, Ruim ou Péssima. É o pior resultado entre os três aspectos analisados pela pesquisa.

Um dos dados que ajudam a entender esse cenário é a predominância de pistas simples: 75,3% da malha pesquisada no estado é formada por rodovias de mão dupla com apenas uma pista. Além disso, 44,9% da extensão avaliada não possui acostamento.

A pesquisa também identificou curvas perigosas em 45% dos trechos. Outro aspecto é o perfil das estradas: 83,1% da extensão pesquisada está em regiões onduladas ou montanhosas. Para Edu Franco, a geometria é um dos aspectos mais complexos de serem corrigidos, porque envolve a própria estrutura física da estrada.

“Enquanto o pavimento ou a sinalização exigem obras de recapeamento ou pintura, falhas de geometria demandam grandes obras de engenharia, como terraplanagem, obras de arte especiais e desapropriações”, explica o professor.

Na avaliação dele, parte do problema está relacionada à idade da malha rodoviária. Muitas estradas foram projetadas para uma realidade de tráfego diferente da atual, quando circulavam menos veículos e os caminhões eram mais leves. “O sistema viário é um elemento em constante evolução, devido ao crescimento humano”, afirma.

Para Coronel Manoel Jorge Neto, assessor de Segurança e Relações Governamentais da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná (Fetranspar), problemas na sinalização, na geometria da pista e nas condições do asfalto comprometem a segurança nas rodovias.

“Esses fatores afetam diretamente a condução dos caminhões e, consequentemente, comprometem a segurança de todos os usuários das estradas”, afirma.

Pavimento tem desgaste frequente

Embora metade dos trechos tenha recebido classificação Ótima ou Boa no quesito pavimento, os indicadores detalhados mostram que o desgaste da superfície é bastante frequente. No Paraná, 78,3% da extensão pesquisada apresenta pavimento desgastado. Em outros 15,2%, foram identificadas trincas em malha ou remendos.

O resultado geral do pavimento fica dividido: 50,9% dos trechos foram classificados como Ótimos ou Bons, enquanto 49,1% receberam avaliação Regular, Ruim ou Péssima.

Segundo Edu Franco, as condições do asfalto interferem na dirigibilidade e na frenagem dos veículos. Trincas, buracos, remendos elevados e deformações na pista podem provocar instabilidade e exigir correções constantes de trajetória por parte dos motoristas. Em dias de chuva, afundamentos no pavimento também podem acumular água e aumentar o risco de perda de aderência dos pneus.

A situação é diferente na sinalização. Nesse quesito, 87% da extensão avaliada teve classificação Ótima ou Boa. As faixas centrais estão visíveis em 89,6% dos trechos e as laterais, em 88,1%. O resultado indica que, entre os três aspectos analisados, a sinalização é o que apresenta a condição mais favorável no estado.

Para a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), as limitações de curvas, rampas, acostamentos e condições de ultrapassagem também comprometem a segurança e o desempenho do transporte. Segundo Luis Affonso De Rosis, analista técnico de Infraestrutura da entidade, a recuperação das pistas precisa ser acompanhada de adequações físicas e operacionais, definidas a partir de estudos de tráfego e segurança.

A Fiep também destaca que problemas na pavimentação, como buracos e afundamentos, aumentam o desgaste de pneus, suspensões e outros componentes dos veículos. Quando os reparos são pontuais e não resolvem questões de drenagem ou problemas estruturais, os defeitos podem reaparecer.

Paraná tem resultado melhor que a média nacional

No Brasil, 41,1% da extensão pesquisada recebeu classificação Ótima ou Boa no Estado Geral, enquanto 58,9% apresentou algum tipo de deficiência. O resultado do Paraná é mais favorável nesse indicador: 51,9% dos quilômetros avaliados no estado foram classificados nas duas melhores categorias.

Para Edu Franco, o cenário exige uma mudança na forma de planejar a infraestrutura rodoviária. Segundo ele, a falta de recursos para conservar a malha pode alimentar um ciclo de deterioração, no qual a ausência de manutenção aumenta os custos futuros e torna a recuperação ainda mais difícil.