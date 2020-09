O Paraná passou a marca de 155 mil infectados pelo novo coronavírus nesta quarta-feira (16), mas também superou os 110 mil recuperados da covid-19. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) desta data, o estado somou mais 1.493 ocorrências da doença, chegando a 155.661 desde o início da pandemia. O número de mortes também cresceu para 3.928. As 50 novas vítimas são 25 homens e 25 mulheres, de 17 a 93 anos.

publicidade

LEIA TAMBÉM – Sangue tipo O pode ter proteção contra coronavírus, sugere estudo

Atualmente, estão sob análise os exames de 6.027 pessoas com sintomas suspeitos. Ainda de acordo com o informe, já venceram a covid 110.680 paranaenses, o que equivale a 71,1% dos infectados. A taxa de ocupação de UTIs SUS adulto exclusivas para pacientes com a nova doença está em 74% – estão livres 284 das 1.085 unidades disponíveis. Somando redes pública e privada e todos os tipos de leitos, há 2.107 internados no estado.

Infográfico…

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.