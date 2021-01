O Paraná registrou nesta sexta-feira (15) mais 4.838 casos e 82 mortes causadas pela covid-19. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), as vítimas contabilizadas são 36 mulheres e 46 homens, entre 1 e 92 anos, cujos óbitos ocorreram entre 5/7/20 e 15/1/21.

publicidade

LEIA TAMBÉM – Se não houver explosão de casos, oxigênio será suficiente no Paraná, alerta entidade

Com os dados atualizados, a pandemia de coronavírus no estado soma 8.996 mortes e 493.621 infectados – destes, 362.379 já superaram a doença. Há atualmente 10.140 testes realizados aguardando resultado nos laboratórios.

Com mais 6 unidades ativadas, as UTIs SUS exclusivas para a covid-19 têm ocupação de 83% – 208 de 1.199 estão livres. Na somatória de todos os tipos de leitos, das redes pública e privada, são 2.809 os internados com suspeita ou confirmação da patologia.