O Paraná chegou a 511.460 casos de coronavírus desde o início da pandemia. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que aponta ainda 9.171 mortes causadas pela Covid-19. De acordo com o novo boletim epidemiológico, foram confirmadas nesta quinta-feira (21) mais 3.126 ocorrências da patologia e 71 óbitos causados por ela.

As vítimas são 29 mulheres e 42 homens, entre 32 e 98 anos. Há 11.697 pacientes com suspeita de coronavírus aguardando resultados de testes para confirmar o diagnóstico. Estão recuperados da infecção 376.136 paranaenses, segundo a pasta.

Somando todos os tipos de leitos ativados para o combate à doença, nas redes pública e privada, o estado tem 2.706 internados com suspeita ou confirmação da Covid-19. Nas UTIs SUS exclusivas para a pandemia, a ocupação é de 83%, com 1.000 das 1.209 unidades em uso. Confira a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.